Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı
Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı

Peri masalı! Mourinho\'nun Benfica\'sı 90+8\'de kalecisinin attığı golle Real Madrid\'i devirdi ve ilk 24\'e kaldı
29.01.2026 01:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, Real Madrid'i sahasında 90+8'de kalecisi Trubin'in attığı golle 4-2 yendi. Puanını 9'a yükselten Portekiz ekibi, uzatma anlarında gelen gol sonrası averajla 24. sıraya yükselerek play-off biletini kaptı. Real Madrid, son saniyelerde yediği gol sonrası ilk 8'in dışında kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica ile Alvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Real Madrid karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 4-2'lik skorla kazandı.

BENFICA, REAL MADRID'İ DEVİRDİ

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 54. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'te penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 90+8'de Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri 30 ve 58. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

90+8'DE GELEN GOLLE AVERAJLA İLK 24'TE YER ALDI

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Benfica, Trubin'in 90+8'de attığı golün ardından averajla 24. sıraya yükseldi ve play-off turuna kaldı. 15 puanda kalan Real Madrid, son saniyelerde yediği golle ilk 8'in dışında kaldı.

