Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

01.09.2022 01:48
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Sanberk Yiğit Oktar, Mehlika Kuzeh Yalçın, Batuhan Filiz ve 4x100 metre karışık bayrak takımı finalde yüzmeye hak kazandı.

Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Sanberk Yiğit Oktar, Mehlika Kuzeh Yalçın, Batuhan Filiz ve 4x100 metre karışık bayrak takımı finalde yüzmeye hak kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon başkent Lima'da devam ediyor.

Milli sporcular Sanberk Yiğit Oktar 200 metre karışık, Mehlika Kuzeh Yalçın 200 metre kelebek, Batuhan Filiz 200 metre serbest kategoride; Sudem Denizli, Kaan Kara, Nilsu Demiran ve Atakan Malgil'den oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, finalde yüzmeye hak kazandı.

Milli sporcular Defne Tanığ 200 metre kelebekte 9'uncu, Tolga Temiz 200 metre serbestte 13'üncü oldu.

Ayrıca İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda, Ahmet Nakkaş 200 metre karışıkta 2.28: 02'lik derecesiyle 60-64 yaş kategorisinde Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:54 Türkiye'nin en gizemli yeri! İçerideki hava sadece 300 kişiyi yaşatabilir
00:06 Eylül ayından itibaren etkili olacak! Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı
00:05 Kışa girmeden doğal gaza büyük zam!
23:34 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i geri dönüyor! İşte rol alacağı yapım
23:24 Aydın'da feci kaza! Halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:04 Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti
23:02 Av sezonu coşkulu başladı! Balıkçılar "Vira Bismillah" sözleriyle ilk ağları atmaya başladı
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 01:49:39. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement