Peru'da Gençler Dünya Şampiyonası Sona Erdi

Spor

Peru'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda yedinci gün sona erdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da yapılan organizasyonda, genç erkekler 25 metre standart tabanca kategorisini 566 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Alp Eren Erdur ayrıca yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Genç kadınlar 50 metre tüfek yat kategorisinde Elif Berfin Altun, 608.6 puanla 41'inci sırada yer aldı.

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