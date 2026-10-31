Peterson'un 29 sayısıyla Bandırma Bordo, Bahçeşehir Koleji'ni 103-88 mağlup etti - Son Dakika
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Peterson'un 29 sayısıyla Bandırma Bordo, Bahçeşehir Koleji'ni 103-88 mağlup etti

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Peterson\'un 29 sayısıyla Bandırma Bordo, Bahçeşehir Koleji\'ni 103-88 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bandırma Bordo, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 103-88 yenerek galibiyet aldı. Bordo Bandırma'da Peterson 29 sayıyla maçın skorer oyuncusu oldu.

SALON: Bandırma Onyedi Eylül Üniversite

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Nazım Çetin

BORDO BANDIRMA: Gordon 26, Okben Ulubay 4, Kandemir, Bayram 9, Bozveli, Şahin, Toure 3, Aldridge 9, Jefferson 9, Kızıl, Hankins 14, Peterson 29

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Reed 21, Avramovic 14, İsmet Akpınar 3, Furkan Haltalı 2, Canavaugh 15, Ponitka 5, Williams 11, Dileo 3, Kenan Sipahi 14, Mitrovic

1'İNCİ PERİYOT: 28-16

DEVRE: 53-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Bandırma Bordo, evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 103-88'lik skorla yendi. Karşılaşmanın skorek oyuncusu ise Bordo Bandırma'dan 29 sayı ile Peterson oldu.

Kaynak: DHA
SigortaTürkiyeSporSon Dakika

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