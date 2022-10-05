Petkimspor'a genç takviye - Son Dakika
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Petkimspor'a genç takviye

05.10.2022 12:01
Petkimspor'a genç takviye

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, altyapısından yetiştirdiği 4 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, altyapısından yetiştirdiği 4 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Petkimspor'da Meriç Kuntker, Osman Cevahir, Kerem Durmaz ve Kağan Tor A takım kadrosuna katıldı.


- İzmir
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Sigorta, Aliağa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'a genç takviye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkimspor'a genç takviye - Son Dakika
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