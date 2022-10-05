TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, altyapısından yetiştirdiği 4 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Petkimspor'da Meriç Kuntker, Osman Cevahir, Kerem Durmaz ve Kağan Tor A takım kadrosuna katıldı.
- İzmir
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › Petkimspor'a genç takviye - Son Dakika
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