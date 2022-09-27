Petkimspor'a Gören'den alkış - Son Dakika
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Petkimspor'a Gören'den alkış

27.09.2022 10:18
Petkimspor'a Gören'den alkış

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yenilediği kadrosuyla hazırlık maçlarında iyi sinyaller veren Aliağa Petkimspor'da antrenör Burak Gören takımını övdü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yenilediği kadrosuyla hazırlık maçlarında iyi sinyaller veren Aliağa Petkimspor'da antrenör Burak Gören takımını övdü. "Zorlu ve yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık" diyen Gören, "Yaklaşık 45 gün boyunca hem basketbol mentalitesini geliştiren hem de fiziksel olarak tüm sezon ihtiyacımız olan çalışmaları yaptık. Bu dönemde hedeflediğimiz şeyleri iyi çalışarak başardığımızı söyleyebilirim. Basketbol organizasyonunun her geçen gün geliştiğini gözlemlemek ilerisi için bana umut veriyor" dedi.

Gören, "Bu döneme çalışkanlıklarıyla katkı sağlayan idari ve teknik ekibe teşekkür ederim. Oyuncularımızı takım ylapısına verdikleri destek ve çalışkanlıkları için kutlarım. Yeni sezonda Aliağa halkının bize vereceği destek ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için tüm gayretimizle sahada olacağız. Aliağa halkının desteğini tüm sezon boyunca hissetmek istiyoruz" diye konuştu.Hazırlık maçlarında 7 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Petkim'de yeni transferlerden Prewitt ortalama 16 sayı, Ege Arar 5.1 ribaund, Webster ise 5 asistle istatistik liderleri oldu. Petkimspor ilk hafta cumartesi günü Ege derbisinde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'e konuk olacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Petkimspor'a Gören'den alkış - Son Dakika

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