Petkimspor'dan Kritik Galibiyet
Petkimspor'dan Kritik Galibiyet

13.04.2026 11:32
Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u yenerek düşme hattından uzaklaştı ve umut tazeledi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor kötü gidişe ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'u deplasmanda 90-84 yenerek son verip, kurtuluş yolunda dev bir adım attı. Ligde 26 haftada 8 galibiyete ulaşan Petkimspor bitime 4 maç kala düşme hattındaki Karşıyaka'yla arasındaki 2 galibiyetlik farkı korudu. Takımının dümenindeki ikinci maçında Karşıyaka'nın da kazandığı haftada çok kritik bir galibiyet alan Antrenör Orhun Ene, "İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir adım oldu. Dışarıdan bakıldığında sadece bir maç kazanmışız gibi görünüyor ancak alt sıralar o kadar karıştı ki eğer bugün de kaybetseydik, önümüzde Bahçeşehir ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerle oynayacağımız maçlar vardı ve çok daha sıkışık bir duruma girecektik. Hala risk devam ediyor ama en azından artık bir ümidimiz var" dedi.

"Takımla birlikte toplamda 8 gün antrenman yaptık. Anadolu Efes maçına da yalnızca 3-4 gün hazırlanabilmiştik" diyen Ene, "Oyuncuların bu süreçte gösterdiği değişim beni gerçekten çok mutlu etti. Böyle günlerde bir koç olarak bu reaksiyonu görmek, basketboldan yeniden keyif almamızı sağlıyor. Aksi takdirde bu süreç oldukça stresli, özellikle ligde kalma mücadelesi veriyorsanız bu durum oyuncuları da, kulübü de, herkesi etkiliyor. Aliağa Petkim, Türk basketbolu için değerli bir kulüp. Hem altyapıya hem de A takıma yıllardır yatırım yapan, finansman ve organizasyon anlamında kaliteli işler ortaya koyan nadir kulüplerden biri. Bu nedenle bu kulübün sahada da bu özelliklerini basketboluna yansıtması gerekiyor. Umarım ortaya koyduğumuz basketbolu önümüzdeki hafta da sürdürür ve bu süreci alnımızın akıyla tamamlarız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Olaylar, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
