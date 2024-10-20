Petkimspor, Deplasmanda Galip - Son Dakika
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Petkimspor, Deplasmanda Galip

Petkimspor, Deplasmanda Galip

Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i 74-67 yenerek sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı.

20.10.2024 11:53
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Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Manisa Basket'i deplasmanda 74-67 yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 3. haftada Manisa Basket'e konuk oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı İzmir ekibi 74-67 kazanmayı başardı. Manisa Basket'i hatasız geçen Aliağa Petkimspor, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Başantrenör Burak Gören, "Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Çalıştığım en iyi ve karakterli insanlar. Çok duygusal bir takım. Geçen hafta bir maç kaybettik. Çok iyi çalıştık, hatalarımızı düzeltmeye çalıştık" dedi.

"Çok mücadele ediyoruz"

Takımının Manisa Basket maçındaki performansını değerlendiren Gören, "Biz sezona hücum tarafında özellikle çok ritimli ve tempolu başlayan bir takımdık. Bugün istediğimiz akıcı hücumları hiç yapamadık ama sene başından beri bu takımın bir karakteri var. 70 sayı bandında yiyoruz, çok mücadele ediyoruz. Savunma bugün ayakta tuttu. İyi bir basketbol seyrettiremedik ama fikstürün de azizliğiyle üç haftanın ikisi deplasmandaydık. Geçen hafta Mersin deplasmanı, bu hafta Manisa. Ligin başında bu tip galibiyetler ve deplasmanlar çok zorlu oluyor" diye konuştu.

"Bu galibiyetin bize özgüven olarak yansıması gerekiyor"

Çok zor bir haftayı ve zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Burak Gören sözlerini şöyle noktaladı:

"Konsantre olduk ve çok iyi mücadele ettik. Oyun içerisinde, ilk yarıda çok zor anlara düşmemize rağmen oradan çok çabuk toparladık. İkinci yarıda kontrol ettik. Dolayısıyla, bizim adımıza ligin başında aldığımız çok önemli bir galibiyet. İnşallah bundan sonrasına da yansır. Bu galibiyetin bize özgüven olarak yansıması gerekiyor."

Peyton James Aldridge, 100 maçına çıktı

Aliağa Petkimspor'un 2021-2022 sezonunda kadrosuna kattığı Peyton James Aldridge, Manisa Basket maçıyla birlikte 100. maçına çıktı. Kulüp resmi sosyal medya hesabından oyuncuya teşekkür mesajı paylaşıldı. Konuyla ilgili yayımlanan mesajda, "Peyton James Aldridge, Aliağa Petkimspor'umuz için Manisa maçı ile birlikte 100. maçına çıkmış oldu. Renklerimiz için canla başla son ana kadar savaşan büyük kaptanımıza gönülden teşekkür eder, hedef yolunda başarılı bir sezon dileriz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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