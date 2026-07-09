BASKETBOL Süper Ligi'nde transferde kadrosunu önemli oranda yenileyen Aliağa Petkimspor genç pivot Yusuf Gündüz'le sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki uzun geçen sezon Bordo Basketbol formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Petkimspor, "Ailemize hoş geldin Yusuf Gündüz! Geçtiğimiz sezon Bordo formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren genç pivot Yusuf Gündüz, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" açıklamasını yayınladı.
Son Dakika › Spor › Petkimspor, genç pivot Yusuf Gündüz'ü kadrosuna kattı - Son Dakika
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