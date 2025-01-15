Petkimspor, Hapoel Holon ile Seriyi Son Maça Taşımak için Mücadele Etti - Son Dakika
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Spor

Petkimspor, Hapoel Holon ile Seriyi Son Maça Taşımak için Mücadele Etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, Hapoel Holon ile oynadığı rövanş maçında 65-62 mağlup oldu ve durumu 1-1'e getirdi. Son 16 turuna kalacak takım, 22 Ocak'ta Bakü'de oynanacak üçüncü maçta belirlenecek.

15.01.2025 12:26
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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezonunda müthiş performansıyla son 16 kapısına dayanan Aliağa Petkimspor, Play-In etabındaki rövanş maçında Hapoel Holon'u elinden kaçırdı, seriyi son maça bıraktı.

Geçen hafta Azerbaycan'da 82-81 yendiği İsrail temsilcisi Hapoel Holon'la bu kez Macaristan'da karşılaşan temsilcimiz, Tyree'in ilk 3 periyottaki 7 üçlüğüyle son periyoda 10 sayı farkla 51-41 önde girdi. Son 16 turunun kapısını ardına kadar aralayan Petkimspor, dördüncü periyotta ise fren yaptı. Son 10 dakikada yalnız 11 sayı atabilen Petkim, 65-62'lik yenilgiye razı oldu. Seride durum 1-1'e gelirken son 16 turuna kalacak takımı 22 Ocak Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak üçüncü ve son karşılaşma belirleyecek.

Kaynak: DHA

Basketbol, Petkim, Finans, Spor, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor, Hapoel Holon ile Seriyi Son Maça Taşımak için Mücadele Etti - Son Dakika

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