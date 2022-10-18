Petkimspor'un kaybı büyük - Son Dakika
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Petkimspor'un kaybı büyük

18.10.2022 10:42
Petkimspor'un kaybı büyük

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Anadolu Efes'ten sonra üst üste ikinci mağlubiyetini ilk yarısını önde tamamladığı karşılaşmada Galatasaray NEF'e 84-66 yenilerek alan Aliağa Petkimspor, hem maçı hem de yıldız oyun kurucusu Silas Melson'u kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Anadolu Efes'ten sonra üst üste ikinci mağlubiyetini ilk yarısını önde tamamladığı karşılaşmada Galatasaray NEF'e 84-66 yenilerek alan Aliağa Petkimspor, hem maçı hem de yıldız oyun kurucusu Silas Melson'u kaybetti. Mücadelede üçüncü periyodun başında bir ribaund pozisyonunda aşil tendonundan sakatlanıp oyuna devam edemeyen Melson'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Melson, oyundan çıkana kadar 14 sayı, 4 ribaund, 6 asist üretmişti.

Petkimspor, 3 maçta 16 sayı, 4 ribaund, 3.6 asist ortalamalarıyla oynayan Melson ameliyat olursa transfer yapmak zorunda kalacak. Ligde 3 maçta 1 galibiyet alan Petkim'de Antrenör Burak Gören mücadelenin ardından, "İlk yarısını ve özellikle üçüncü periyodun ilk 5 dakikasını çok iyi oynayarak önde götürdüğümüz maçın kontrolünü üçüncü çeyreğin son 2-3 dakikasında yaptığımız basit hatalar ve Melson'un ağır sakatlığıyla birlikte rakibimize verdik. Birkaç dakikalık mental kayıp oyunun tamamen Galatasaray'a dönmenise neden oldu" açıklamasını yaptı.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'un kaybı büyük - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkimspor'un kaybı büyük - Son Dakika
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