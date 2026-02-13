Petkov: Fenerbahçe Süper Lig'in Favorisi - Son Dakika
Spor

Petkov: Fenerbahçe Süper Lig'in Favorisi

Petkov: Fenerbahçe Süper Lig\'in Favorisi
13.02.2026 10:50
FK Arda'nın direktörü Ivaylo Petkov, Fenerbahçe'nin en iyi futbolu oynadığını ve favori olduğunu söyledi.

BULGARİSTAN ekiplerinden FK Arda'nın sportif direktörü Ivaylo Petkov, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Galatasaray yıldız isimlerle dolu bir kadroya sahip. Ligde avantajı durumdalar ancak benim favorim Fenerbahçe. Bence şu an Türkiye'de en iyi futbolu Fenerbahçe oynuyor" dedi.

Bulgaristan ekiplerinden FC Arda'nın sportif direktörü Ivaylo Petkov; takımının son durumu, Türk futbolundaki güncel gelişmeler, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolcuğuyla ilgili birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Antalya'da verimli bir kamp dönemini geride bıraktıklarını belirten Petkov, "Burada 12 gün boyunca 4 hazırlık maçı yaptık. 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldık ama en önemlisi herhangi bir sakatlık yaşamamış olmamız. Takımım şu an lig için tamamen hazır durumda" diye konuştu.

Bulgaristan'da yetenekli oyuncular olduğunu ve Türkiye pazarına her zaman açık olduklarını belirten Petkov, takımdaki genç yeteneklere de dikkat çekti. Son kampta süre alan genç oyuncuların gelişiminden memnun olduğunu ve bu oyuncuların gelecekte daha üst seviyelerde forma giyeceklerine inandığını söyledi.

'BURAK'TAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ'

Kulübün gelecek planlaması ve genç oyunculara bakış açısı hakkında da açıklamalarda bulunan Petkov, özellikle 17 yaşındaki genç futbolcu Burak Akıncı'dan beklentilerinin son derece yüksek olduğunu vurguladı. Genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiklerini belirten Petkov, "Teknik heyet, Burak Akıncı'ya özel bir ilgi gösteriyor. Burak'tan çok şey bekliyoruz. Hocamızın beklentisi oldukça yüksek ve onunla birebir ilgileniyor. Gelişimi bizim için çok önemli. Onun yeteneği yalnızca kulüp içinde değil uluslararası alanda da dikkat çekiyor. Türkiye'den alt yaş Milli takım antrenörleri, Burak hakkında bilgi almak üzere bizimle iletişime geçti. Bu durum Burak'ın potansiyelinin önemli bir göstergesi. Burak'ın doğru planlama ile çok daha üst seviyelere ulaşabileceğine inanıyoruz. Düzenli forma şansı bulmasını hedefliyoruz. Gelecek sezon kiralık olarak başka takımda forma giyecek. Onun için maç oynama garantili bir sözleşme yapmak istiyoruz. Burak, şu anda 1'inci Lig'de forma giyebilecek düzeyde" ifadelerini kullandı.

'EN İYİ FUTBOLU OYNUYOR FENERBAHÇE'

Türkiye'de İstanbulspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe formaları terleten Petkov, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de düşüncelerini paylaştı. Petkov, "Galatasaray yıldız isimlerle dolu bir kadroya sahip. Ligde avantajı durumdalar ancak benim favorim Fenerbahçe. Bence şu an Türkiye'de en iyi futbolu Fenerbahçe oynuyor. Yeni hocaları Tedesco'nun sistemini, oynattığı oyunu çok beğeniyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE, UMARIM DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ BAŞARIR'

Milli Takım'ın play-off sürecini de değerlendiren Ivaylo Petkov, "Türkiye'nin Romanya karşısında güçlü bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Türkiye güçlü ve sağlam bir takım. Her Dünya Kupası'nda her Avrupa Şampiyonası'nda yer alması gereken büyük bir ekip. Türkiye, umarım Dünya Kupası'na gitmeyi başarır" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

