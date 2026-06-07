PETLAS Offroad Şampiyonası Düzce'de - Son Dakika
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PETLAS Offroad Şampiyonası Düzce'de

07.06.2026 12:52
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2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12-14 Haziran'da yapılacak.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3. ayağı Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 12-14 Haziran'daki yarışlar öncesinde organizasyon hazırlıkları devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Nuri Kaya, yarışma direktörü Samet Durmaz ve Düzce Offroad Kulübü Başkanı Önder Öner, organizasyon kapsamında hazırlanan etapları ve seyirci alanlarını inceledi.

İncelemeler sırasında yarış güzergahı, güvenlik tedbirleri, ulaşım planlaması ve seyirci güvenliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Şampiyonanın Düzce ayağı, farklı şehirlerden 50 sporcuyu ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor PETLAS Offroad Şampiyonası Düzce'de - Son Dakika

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