Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi başladı

Spor

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, Kars'ta start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyona katılanlar, Kars Kalesi önündeki start noktasına geldi.

Buradaki seremonide Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu, araçların önünde poz verdi.

Daha sonra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan ve il protokolünün katılımıyla yarışın startı verildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, basın mensuplarına, Sarıkamış ilçesinin doğal güzellikleriyle öne çıktığını söyledi.

İlçede heyecanlı bir yarış yapıldığını belirten Polat, "Sarıçamlar içerisinde dünyanın en güzel üç pistinden birisi, bu pist yarışlarla daha iyi olacak. Kazasız belasız bir yarışı inşallah tamamlarız. Amacımız uluslararası bir yarışa ev sahipliği yapmak." diye konuştu.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Türkiye'nin her bölgesinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

Sarıkamış'ta bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Üçlertoprağı, "Yarışın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Uluslararası bir yarış planladığımız bu doğal güzelliklerin içinde olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ilk gününde araçlar, Sarıkamış'taki kayak merkezinde Duja seyirci özel etabını geçti.