PFDK'dan Gaziantep FK'ya Cezalar - Son Dakika
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PFDK'dan Gaziantep FK'ya Cezalar

PFDK, Selçuk İnan'a soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve para cezası verdi.

25.04.2025 12:39
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'a, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Gaziantep FK'ya 1 milyon TL para cezası, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a da 23 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.04.2025 tarih ve 58 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1 - Galatasaray'ın, 18.04.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Bodrum FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 105-106-107 ve güney tribün 118-119-120-121 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2 - Kasımpaşa'nın, 19.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Sivas spor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3 - Sivasspor Kulübü'nün, 19.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4 - Adana Demirspor'un, 19.04.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5 - Göztepe'nin, 19.04.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribün 218-219-220, doğu tribün 213-214-215, avek kuzey tribün 206-207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe görevlisi Muhsin Asil Bilgehan'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6 - Rams Başakşehir sporcusu Krzysztop Piatek'in, 20.04.2025 tarihinde oynanan Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7 - Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Selçuk İnan'ın, 20.04.2025 tarihinde oynanan Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep FK'nin, 21.04.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın, 21.04.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

8 - Fenerbahçe'nin, 20.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan spor toto tribün C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9 - Corendon Alanyaspor Kulübünün, 21.04.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan corendon airlines kuzey tribün kale arkası C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine

10 - Çorum FK sporcusu Burak Süleyman'ın, 19.04.2025 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım tribünlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 4 resmi müsabakadan men ve 118 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu) karar verilmiştir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor PFDK'dan Gaziantep FK'ya Cezalar - Son Dakika

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