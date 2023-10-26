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İddiaları günlerce konuşulmuştu! PFDK, Erden Timur'a faturayı fena kesti - Son Dakika

İddiaları günlerce konuşulmuştu! PFDK, Erden Timur'a faturayı fena kesti

Son Güncelleme: 26.10.2023 23:01

PFDK, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a televizyon programındaki sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.

PDFK, Erden Timur'a TV programındaki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 143.000 TL para cezası verdi.

HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI

PFDK, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a "bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle" 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin TL para cezası verdi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama;

"GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, 17.10.2023 tarihinde yayınlanan bir TV programında ki konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2, 36/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 143.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

GALATASARAY'A 150 BİN TL CEZA

Öte yandan, Galatasaray Kulübü'nde yayın talimatına uyulmadığı için 150 bin TL ceza verildi.

PFDK, "GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor İddiaları günlerce konuşulmuştu! PFDK, Erden Timur'a faturayı fena kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İddiaları günlerce konuşulmuştu! PFDK, Erden Timur'a faturayı fena kesti - Son Dakika
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