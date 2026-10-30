PFDK, Kırıkkale FK'ya sahaya giren taraftarlar nedeniyle 35 bin lira ceza verdi - Son Dakika
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PFDK, Kırıkkale FK'ya sahaya giren taraftarlar nedeniyle 35 bin lira ceza verdi

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PFDK, Kırıkkale FK\'ya sahaya giren taraftarlar nedeniyle 35 bin lira ceza verdi
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Kırıkkale FK, Ayos Osmaniyespor'u 3-1 yendiği maçta çocuk taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar nedeniyle 35 bin lira ceza aldı. PFDK, aynı karşılaşmada yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmaması nedeniyle de kulübe 35 bin lira para cezası uyguladı.

Kırıkkale FK'nın Ayos Osmaniyespor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada, üçüncü golün ardından sevinçlerine hakim olamayan çocuk taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar sonrası kulübe 35 bin lira para cezası verildi. Kırmızı-lacivertli takıma, yedek güç sistemine ilişkin talimat ihlali nedeniyle de 35 bin lira ceza uygulandı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 25 Ekim'de Başpınar Stadı'nda oynanan Kırıkkale FK-Ayos Osmaniyespor karşılaşmasının uzatma dakikalarında dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Kırıkkale FK'nın üçüncü golünün ardından sevinçlerine hakim olamayan ortaokul çağındaki bir grup çocuk taraftar, maç devam ederken sahaya girmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 29 Ekim 2026 tarihli toplantısında karşılaşmaya ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Kurul, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Kırıkkale FK'ya Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 35 bin lira para cezası verdi.

Aynı müsabakada karşılaşmanın tamamlanmasını sağlayacak yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmaması nedeniyle de kulübe 35 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluKırıkkaleÇocukSporSon Dakika

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