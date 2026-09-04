PFDK, Süper Lig'de 6 kulübe toplamda büyük para cezası kesti - Son Dakika
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PFDK, Süper Lig'de 6 kulübe toplamda büyük para cezası kesti

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TFF PFDK, Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli sebeplerle para cezası verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor 480'er bin, Konyaspor, Gaziantep FK, Rizespor ve Amed Sportif ise 280'şer bin lira ödeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 480'er bin, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler'e de 280'er bin lira para cezası verildi.

Disiplin kurulu, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a 1 maç men ve 100 bin lira, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 100 bin lira, Corendon Alanyaspor görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'na 1 maç men ve 100 bin lira para cezası uyguladı.

Kocaelispor karşısında direkt kırmızı kart gören TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Enis Bardhi de rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maçla cezalandırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor PFDK, Süper Lig'de 6 kulübe toplamda büyük para cezası kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: PFDK, Süper Lig'de 6 kulübe toplamda büyük para cezası kesti - Son Dakika
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