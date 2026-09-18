PGL\'e yükselen Osmanelispor, defans oyuncusu Nurullah Yaş\'ı kadrosuna kattı

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor Nurullah Yaş ile anlaşma sağladı.

2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor yönetimi yeni sezon öncesi takıma son takviyeleri yapıyor. 'İmparator' lakaplı ve takımı geçen sezon şampiyon yapan Hasan Kol ile yolla devam Osmanelispor, Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan da olmak üzere bir futbolcu kadrosuna katmıştı. Kırmızı-yeşilli ekip son olarak defans oyuncu Nurullah Yaş ile anlaşma sağladı.