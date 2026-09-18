PGL\'e yükselen Osmanelispor, defans oyuncusu Nurullah Yaş\'ı kadrosuna kattı

PGL'e yükselen Osmanelispor, defans oyuncusu Nurullah Yaş'ı kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'i 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde temsil edecek Osmanelispor, defans oyuncusu Nurullah Yaş ile anlaşma sağladı. Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak yükselen kırmızı-yeşilli ekip, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor Nurullah Yaş ile anlaşma sağladı.
2025-2026 futbol sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig yeni adıyla PGL yükselen Osmanelispor yönetimi yeni sezon öncesi takıma son takviyeleri yapıyor. 'İmparator' lakaplı ve takımı geçen sezon şampiyon yapan Hasan Kol ile yolla devam Osmanelispor, Bodrumspor ve Sakaryaspor'dan da olmak üzere bir futbolcu kadrosuna katmıştı. Kırmızı-yeşilli ekip son olarak defans oyuncu Nurullah Yaş ile anlaşma sağladı.
Kaynak: İHA
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