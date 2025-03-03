Piatek: Kazanmak En Önemliydi - Son Dakika
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Spor

Piatek: Kazanmak En Önemliydi

Başakşehir'in golcüsü Piatek, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettikleri maç sonrası 3 puanın önemli olduğunu vurguladı.

03.03.2025 23:55
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- Krzysztof Piatek: "Kazanmak ve 3 puan almak en önemliydi"

İSTANBUL - Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, Sivasspor karşısında kazanmanın ve 3 puan almanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından turuncu-lacivertli takımın Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivasspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Piatek, "Bugün bizim için düşünülmüş bir maçtı. Kazanmak ve üç puan almak en önemliydi. Kalan maçları sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kalan maçları kazanarak sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Savaşacağız. Bence şansımız var, hala değişime sahibiz. Maçı kazandık. Yarıştayız. Bence sonunda orada olmak için geçen sezonki gibi her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Sivasspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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