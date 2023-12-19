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Piatek, Sivasspor karşısında 2 gol attı - Son Dakika
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Piatek, Sivasspor karşısında 2 gol attı

Başakşehir'in forveti Krzysztof Piatek, Sivasspor karşısında attığı 2 golle Süper Lig'de son 6 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Piatek, Sivasspor karşısında 2 gol attı
19.12.2023 - 19:02,
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Başakşehir'in forveti Krzysztof Piatek, Sivasspor karşısında attığı 2 golle Süper Lig'de son 6 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 45. ve 51. dakikasında penaltıdan 2 gol kaydeden Krzysztof Piatek, turuncu-lacivertli formayla ligde son 6 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Polonyalı golcü, ligin ilk 9 haftasında gol ve asist katkısı sağlayamazken, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu, Pendikspor ve Çaykur Rizespor karşısında 1'er, Ankaragücü ve Sivasspor mücadelelerinde ise 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Krzysztof Piatek, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Piatek, Sivasspor karşısında 2 gol attı - Son Dakika
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