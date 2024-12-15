Piatek, Süper Lig'de Gol Krallığında Zirveye Yerleşti - Son Dakika
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Spor

Piatek, Süper Lig'de Gol Krallığında Zirveye Yerleşti

Piatek, Süper Lig\'de Gol Krallığında Zirveye Yerleşti

Başakşehir'in Piatek'i, Fenerbahçe'ye attığı golle ligdeki sayısını 10'a çıkararak lider oldu.

15.12.2024 21:27
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Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Fenerbahçe karşısında attığı golle birlikte Trendyol Süper Lig'de gol sayısı 10'a çıkardı ve krallık yarışında zirveye yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin tek golü 59. dakikada Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'ten geldi. Piatek böylece Süper Lig'de gol sayısını 10'a çıkardı ve krallık yarışında zirveye yükseldi. Piatek'i, 9'ar golü bulunan Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ve Trabzonspor'un Demokratik Kongolu futbolcusu Simon Banza takip ediyor.

29 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de; Antalyaspor'a 3, Göztepe'ye 2, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ağlarını da 1'er kez havalandırdı.

Piatek ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda ise 18. golünü kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Piatek, Süper Lig'de Gol Krallığında Zirveye Yerleşti - Son Dakika

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