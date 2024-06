Pınar Karşıyaka, A. Efes\'e 3-0 kaybederek sezonu tamamladı

Spor

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşlemesinde A. Efes'e seride 3-0 kaybederek sezonu tamamladı. P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bu seride her şeyi yapmamıza rağmen gücümüz yetmedi diyelim, bunu kabul edelim. Çok güçlü ve özellikleri olan oyunculara sahip bir takımla oynadık" dedi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off çeyrek final etabında Galatasaray ile eşleşti. Seriyi 2-1 geçen İzmir ekibi, yarı finalde ise A. Efes ile karşı karşıya geldi. Saha avantajını elinde bulunduran İstanbul temsilcisi, evinde oynadığı 2 maçta hata yapmayıp seriyi 2-0'a getirdi. İzmir'de oynanan maçta da P. Karşıyaka'ya rakibine mağlup olunca serideki durum 3-0'a geldi ve yeşil-kırmızılılar play-off müsabakalarına yarı finalde veda etti. P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da A. Efes serisine ve son maça dair açıklamalarda bulundu. Seride her şeyi yapmalarına rağmen güçlerinin yetmediğini ifade eden Sarıca, "Çok güçlü ve özellikleri olan oyunculara sahip bir takımla oynadık. Bugün sahada her şeyi yaptık, her şeyi denedik, kötü oynamadık. Ancak Efes bizden daha iyi ve de çok yüzdeli oynadı. Neredeyse hiç kaçırmadılar. Onları tebrik ediyorum. Gerçekten böyle zor anları oynamayı bilen, yetenekli oyunculara sahipler. Serinin bütün maçlarını çok iyi oynadılar. Biz elimizden gelenin en İyisini yaptık. Sakatlıklarına rağmen oynayan, sahada olmak isteyen ve sonuna kadar vazgeçmeyen bir takım vardı. Ben bütün oyuncularımıza, sağlık, teknik, idari ekibimize, yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Sezon içerisinde bütün oyuncularımın ve ekibimin gösterdiği sportmenlik; kulübümüze, taraftarlarımıza olan saygılarından ötürü de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR