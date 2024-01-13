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Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 90-74 yendi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 90-74 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 90-74 mağlup etti. Karşılaşmada Pınar Karşıyaka, baştan sona üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor\'u 90-74 yendi
13.01.2024 - 20:11,
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Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 10, Thomas Akyazılı 2, Martin 10, Vitto Brown 3, Carey 19, McCollum 19, Furkan Haltalı 1, Deniz Kılıçlı 3, Hilliard 15, Mert Celep 8

Aliağa Petkimspor: Efianayi 17, Yunus Sonsırma 1, Thomas 16, Aldridge 9, Simmons 7, Emre Tanışan, Starks 11, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 8

1. Periyot: 21-12

Devre: 39-30

3. Periyot: 64-56

Beş faulle çıkan: 34.21 Aldridge (Aliağa Petkimspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 90-74 yendi.

Karşılaşmaya Efianayi'nin 3 sayılık basketiyle başlayan rakibi karşısında 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 4. dakikada 11-3 üstünlük kurdu. Kalan bölümde farkı 10 sayıya (18-8) kadar yükselten ev sahibi ekip, periyodu 21-12 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Martin ve McCollum'la skoru 25-12'ye taşıyan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 29-19 üstün geçti. Aldridge, Thomas ve Simmons'ın sayılarına rağmen son 2 dakikaya 36-26 önde giren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 39-30 üstün gitti.

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika kala Kenan Sipahi'nin basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 58-43. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 64-56 üstün tamamladı.

Son periyodun başında farkı 6 sayıya (64-58) indiren rakibi karşısında son 5 dakikaya 79-65 önde giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-74 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 90-74 yendi - Son Dakika
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