Pınar Karşıyaka, Almanya\'da EWE Baskets Oldenburg ile karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da EWE Baskets Oldenburg takımıyla karşılaşacak.

EWE Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, grupta 7 puan ve averajla Fransız ekibi SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında bugün Belçika temsilcisi Filou Oostende, SIG Strasbourg'u konuk edecek.

Avrupa'da 260. karşılaşma

Avrupa kupalarında 260. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 138 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 614 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 71 sayı gördü.