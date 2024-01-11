Pınar Karşıyaka, Avrupa deplasmanlarında mağlubiyet serisini 10 maça çıkardı

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Play-In etabındaki ikinci sınavda İspanya'da Rio Breogan'a 80-73 yenilerek son 16'yı garantileme fırsatını tepen Pınar Karşıyaka, Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa deplasmanlarındaki mağlubiyet serisini 10 maça çıkarıp taraftarını kızdırdı. Daha önce 2021 yılında final oynadığı organizasyonda 3 sezondur hedefini finaller olarak belirleyen ancak 2 seneyi aşkın süredir deplasmanda maç kazanamayan Karşıyaka, Avrupa'da dış sahada Ufuk Sarıca yönetimindeki son dış saha galibiyetini 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow'u 86-69 yenerek aldı. O tarihten beri çıktığı tüm deplasmanları kaybeden Pınar Karşıyaka, 3 sezondur gruplarında liderliği kaçırırken, 2 yıl üst üste Play-In'de elendi.

Bu sezon Breogan'la oynayıp ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu Play-In serisine İzmir'deki ilk maçı 89-85 kazanarak başlayan Karşıyaka, mutlak galibiyet hedefiyle özel uçakla gittiği deplasmandan yine başı önde döndü. Rakibi önünde son 6 dakikaya 6 sayı farkla 71-66 önde giren yeşil-kırmızılı ekip, 6 dakika boyunca yalnız 2 sayı bulabilip potasında 14 sayı görünce mağlubiyete engel olamadı. Süper Lig'de 8 galibiyetlik müthiş serisinin ardından art arda 2 yenilgiyle fren yapan, iddialı kadrosuyla en büyük hedefi olarak belirlediği Avrupa'da da deplasman mağlubiyetleri nedeniyle kabus yaşayan Pınar Karşıyaka, sosyal medyada taraftarından tepki aldı. Karşıyaka üçüncü maça taşınan seride turu 17 Ocak'ta evinde geçmeye çalışacak.

ÜST TURDA 4 DEPLASMAN VAR

Avrupa deplasmanlarında 10 maçtır galip gelemeyen Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı evinde elemeyi başarırsa son 16 turunda 6 karşılaşmanın 4'ünü dış sahada oynayacak. Rakibini elerse son 16'da K Grubu'nda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve Play-In etabını geçen Yunanistan'dan Peristeri'yle eşleşecek Pınar Karşıyaka, evinde yalnız 2 maça çıkacak. Devam eden İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Hapoel ilk turda iç saha maçlarını Sırbistan'da oynadı. Bu takımla aynı grupta yer alan temsilcilerimizden Galatasaray, aynı nedenle rakibiyle iç sahada oynaması gereken maça da Bosna Hersek'te çıktı.

SARICA: SAHA AVANTAJI BİZDE

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Rio Breogan karşısında turu iç sahada geçeceklerini söyledi. Sarıca, İspanya'daki mücadelenin ardından, "Öncelikle Breogan'ı galibiyetten dolayı kutlarım. Üzgünüz çünkü kazanmayı çok istiyorduk, sahada kazanmak için çok çalıştık. Yine de çabamız kazanmak için yeterli olmadı, Breogan kazanmayı hak etti ama biz de kazanmayı hak ettik. Maçın ilk 35 dakikasında çok iyi bir iş çıkardık ama son 5 dakikada hücumda ve savunmada iyi değildik. Buna rağmen saha avantajı halen bizde, önümüzdeki hafta bir maç daha oynayacağız. Önümüzdeki hafta iç sahada kazanacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.