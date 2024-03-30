Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi

Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji\'ni 92-76 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı ve üstünlüğünü sürdürerek galibiyete ulaştı.

30.03.2024 19:59  Güncelleme: 20:00
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Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 6, Thomas Akyazılı 6, Martin 14, Vitto Brown 10, Deniz Kılıçlı 6, Jaylon Brown 18, McCollum 19, Furkan Haltalı 11, Hakan Sayılı, Mert Celep 2, Efe Ergi Tırpancı, Demircan Demir

Bahçeşehir Koleji: Taylor 19, Muhammed Baygül 7, Berkay Candan 6, Bouteille 9, Boutsiele 7, Kartal Özmızrak, Can Maxim Mutaf, Egehan Arna 12, Scrubb 3, Cavanaugh 13, Ahmet Safa Yılmaz, Hadi Özdemir

1. Periyot: 31-16

Devre: 56-39

3. Periyot: 71-58

Beş faulle çıkan: 35.38 Deniz Kılıçlı (Pınar Karşıyaka)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi.

İlk 4 dakikası 14-9 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle geçilen periyotta aradaki farkı açan ev sahibi ekip, çeyreği 15 sayı farkla 31-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında McCollum'la farkı 17 sayıya (33-16) yükselten Pınar Karşıyaka, üstünlüğünü sürdürdüğü çeyreği 56-39 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, Thomas ve Furkan'ın sayılarıyla farkı 18 sayıya çıkardı: 61-43. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu da 71-58 üstün tamamladı.

Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 92-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi - Son Dakika

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