Pınar Karşıyaka'da play-off serisi öncesi 2 eksik - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisindeki Anadolu Efes maçlarında uzun forvet oyuncuları Berkan Durmaz ve Burak Can Yaldızlı'nın sakatlıkları sebebiyle oynayamayacağını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Seri öncesinde İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz ve 27 yaşındaki bir diğer uzun forvet Burak Can Yaldızlı'nın sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

Yeşil-kırmızılı kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'a karşı oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Berkan Durmaz'ın sağ ayak bileğindeki bağ yaralanması ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmekte olup, oyuncumuz Anadolu Efes ile oynayacağımız play-off serisinde sahada yer alamayacaktır. Darüşşafaka'ya karşı oynadığımız son maçta sakatlanan oyuncumuz Burak Can Yaldızlı'nın ise sağ omzundaki bağ yaralanması nedeniyle tedavisi devam etmekte olup, oyuncumuz 4-6 hafta sahalardan uzak kalacaktır." - İZMİR