Pınar Karşıyaka Deniz'i açıkladı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Deniz Kılıçlı. Geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan Deniz Kılıçlı Pınar Karşıyaka'mızda" ifadeleri kullanıldı.Daha önce Anadolu Efes ve İstanbul BŞB'de de oynayan 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon 22 maçta 8.7 sayı ortalaması ve 3.4 ribaund ortalamasıyla oynadı.

ING Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka , Büyükçekmece Basketbol'dan pivot Deniz Kılıçlı'yı kadrosuna dahil etti. Daha önce Kenan Sipahi , Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı renklerine bağlayan Pınar Karşıyaka, böylelikle 6'ncı takviyesini gerçekleştirdi.

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Kaynak: DHA

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