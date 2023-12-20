 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pınar Karşıyaka, deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka, deplasmanda mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da deplasmanda 2 yıldır maç kazanamıyor. Son maçta Filou Oostende'ye yenilerek liderlik fırsatını kaçırdı.

Pınar Karşıyaka, deplasmanda mağlup oldu
20.12.2023 - 12:26,  Güncelleme: 12:38
Abone Ol

İzmir'in potada Süper Lig ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki iddialı temsilcisi Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 2 yıldır deplasmanda maç kazanamadı, grubunda liderlik fırsatını yine tepti. Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda nefes kesen son hafta mücadelesinde Filou Oostende'ye ilk 3 periyodu önde tamamladığı deplasmanda Hilliard'la son atışı yakın mesafeden kaçırınca 78-76 mağlup olan Karşıyaka, grupta ikincilikte kaldı. Karşıyaka'nın liderlik için çekiştiği SIG Strasbourg son maçta Ewe Baskets Oldenburg'u 85-77 yenip toplam 4 galibiyetle zirvede yer alarak direkt son 16'ya kalırken, koltuğu devralması için en az 10 sayı farkla kazanması gereken Karşıyaka, Oostende önünde 12 sayı farklı öne geçmesine rağmen yenilgiye razı oldu.

AVRUPA'DA ART ARDA 9 MAÇ KAYBETTİ

Grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan Karşıyaka, ilk hafta 94-77 yendiği Oostende'yi ikili averajla geride bırakarak ikinci olup Play-In aşamasına adını yazdırdı. Daha önce 2021 yılında final oynadığı BCL'de 2 senedir deplasmanda kazanamayan Karşıyaka, Avrupa'da üst üste 9 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Antenör Ufuk Sarıca yönetimindeki son dış saha galibiyetini 2021-22 sezonunda 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow'u 86-69 yenerek alan Karşıyaka, ardından o sezon Play-In'de Tenerife'yle İspanya'da oynadığı iki maçı da kaybederek elendi. Geçen sezon grubunda Telekom Baskets Bonn, Regio Emilia ve AEK'ya yenilen Karşıyaka, Play-In'de Murcia'ya teslim oldu. Karşıyaka bu sezon da Strasbourg'a deplasmanda 15 sayı farkla yenildikten sonra farkı çift hanelere kadar çıkardığı son iki maçta Oldenburg ve Oostende'ye teslim oldu.

SAHA AVANTAJI TESELLİSİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde liderliği ıskalayarak üst üste üçüncü kez Play-In etabına kalan Pınar Karşıyaka, bu kez saha avantajını eline geçirerek teselli buldu. Avrupa'da deplasmanda 9 maçtır kazanamayan Karşıyaka, Play-In'de ilk maçı ve gerekirse üçüncü karşılaşmayı evinde oynayacak. Son iki sezonda grubunu üçüncü bitirip saha avantajının olmadığı Play-In'de İspanyol temsilcileri Tenerife ve Murcia'ya elenen Pınar Karşıyaka bu kez taraftar avantajıyla tur atlayan taraf olmaya çalışacak.

Karşıyaka bu sezon iç sahada Süper Lig'de 6'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3'te 3 yaptı. Yeşil-kırmızılıların Play-In'deki rakibi F Grubu'nu üçüncü tamamlayacak takım olacak. Bu grupta Telekom Baskets Bonn, Hapoel Holon, Rio Breogan ve Bursaspor bulunuyor. Antrenör Ufuk Sarıca, Oostende maçının ardından, "Üzgünüz, iyi oynamadık. Enerji seviyesi bakımından fena değildik ama hücumdaki mantalitemiz iyi değildi. Artık önümüzde Play-In turu var, Play-In'i geçip Son 16 turuna kalmaya çalışacağız" dedi.

CAREY YETMEDİ

Pınar Karşıyaka'ya vitrie çıkardığı 22 yaşındaki pivot Vernon Carey'nin Belçika'daki 22 sayı, 10 ribuandluk performansı yetmedi. Şampiyonlar Ligi'nde ekim ayının, Süper Lig'de de kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Carey, Avrupa'da verimlilik istatistiklerinde lider durumda.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Oostende, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika


12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi

Son Dakika
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:57:46. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement