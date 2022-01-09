Üye Girişi
Pınar Karşıyaka fren yapmadı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka fren yapmadı

09.01.2022 12:17
Pınar Karşıyaka fren yapmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada üst üste 2 mağlubiyetle sarsıldıktan sonra hafta içinde erteleme maçında Büyükçekmece'yi deplasmanda yenerek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında Aliağa Petkimspor'u 91-79 mağlup ederek moral tazeledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada üst üste 2 mağlubiyetle sarsıldıktan sonra hafta içinde erteleme maçında Büyükçekmece'yi deplasmanda yenerek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında Aliağa Petkimspor'u 91-79 mağlup ederek moral tazeledi. Sakatlıkları süren Semih, Roll ve M'Baye'den yoksun olan Kaf-Kaf, geçen hafta takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden maç yapamayan son sıradaki rakibi önünde eksik de olsa kazanmayı bildi. Ligde 16 maçta 11 galibiyete ulaşıp ilk 4 yarışında iddiasını gösteren Karşıyaka, 12 Ocak Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligie Play-In etabında İspanya'da Kanarya Adaları deplasmanında Lenovo Tenerife'yle oynayacağı ilk maç öncesi fren yapmadı.

Antrenör Ufuk Sarıca, Petkim randevusunun ardından, "İkinci yarının ilk maçıydı. İlk yarıyı ilk 4 içinde bitirdik. Ev sahibi avantajımızı da kullanarak bu maçları hata yapmadan sürdürmek zorundaydık. Bunu da başardık. Yine de eksikliklerimiz vardı. Amath M'Baye'nin devam eden sakatlığı vardı. Sağlık ekibimizin yönlendirmesiyle bir gün daha dinlendirmeye karar verdik. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'yle karşılaşacağız. 15-16 saat sürecek bir yolculuğumuz olacak. Kazanmamız iyi oldu. Daha akıcı bir oyun oynadık ve yüzdelerimiz daha iyiydi. Bazı oyuncularımızın formsuz olduğunu söylemiştim. Bunları yavaş yavaş atıyoruz. Özellikle ikinci yarı savunmada ve hücumda iyi oynayarak maçı kazandık. Artık FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçımıza odaklanacağız. Umuyorum bu eleme turunu geçerek son 16'ya kalacağız ve geçen senekinden daha iyi yerlere çıkacağız" açıklamasını yaptı.


YORUMLAR
500

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka fren yapmadı - Son Dakika Spor


Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede! Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede!         
12:21
Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor! Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!         
12:04
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun         
11:53
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü         
11:44
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kameralar tarafından kaydedildi Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kameralar tarafından kaydedildi         
11:36
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
12:21 Foyası ortaya çıktı! Dünya 1 numaralı tenisçisinin kariyeri tehlikede!
12:16 Dalgaları seyretmeye gitmişti! O istek sonu oldu! 4 çocuk annesi kadın dalgalara kapıldı
12:03 Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!
11:58 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
11:51 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!
11:48 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı
11:30 Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım
11:29 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor
11:28 Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 12:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka fren yapmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement