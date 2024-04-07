Pınar Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray\'ı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 92-86 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, " Zor zamanda aile olmak, pes etmemek önemli." dedi.
Sarıca, yaptığı açıklamada, Galatasaray Ekmas gibi önemli bir rakiplerini deplasmanda mağlup ettiklerini söyledi. Üçüncü periyodun bir bölümü hariç oyunu kontrol altında tuttuklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:
"Mevcut kadromuzla ligde normal sezonun bitimine 4 hafta kala ilk 4 hedefimize neredeyse ulaştık. Maçta boyalı alanı çok iyi kullandık, çokça sayı bulduk. İç dış dengemiz oldukça iyiydi, aynı şekilde ribauntlarda güçlü kaldık. Vernon'ın sakatlığı sonrası oyun tarzımızı da biraz değiştirdik. Vernon orada başka yeteneklere sahipti, Furkan ve Deniz ayrı yeteneklere sahip. Geçen hafta olduğu gibi Furkan'ın verdiği katkı müthişti, keza Deniz de çok iyiydi. Errick zaten usta bir oyuncu bunu biliyoruz. Ama esas olan takımda herkes elinden geleni yapıyor. Zor zamanda aile olmak, pes etmemek önemli. Bütün takımımı canıgönülden kutluyorum."
Sarıca, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Vernon Carey'in yerine transfer ihtiyacının olduğunu ancak şu an için bir takviye yapmalarının gözükmediğini kaydetti.
Ligde 26 maçta 18 galibiyet ve 8 yenilgisi bulunan 4. sıradaki Pınar Karşıyaka, kalan 4 haftada Reeder Samsunspor, TOFAŞ (D), Yukatel Merkezefendi Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'la (D) karşılaşacak.
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