Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e katıldı - Son Dakika
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Spor

Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e katıldı

Pınar Karşıyaka, Galatasaray\'ı mağlup ederek Dörtlü Final\'e katıldı

Pınar Karşıyaka, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 88-72 mağlup ederek, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın hakemleri Can Mavisu, Ziya Özorhon ve Batuhan Söylemezoğlu oldu. Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray'ın başantrenörü ise Yakup Sekizkök'tü. Maçın 1. periyodu 23-14, devre ise 45-37 Pınar Karşıyaka lehine sonuçlandı. 3. periyotun sonunda ise skor 74-56 Pınar Karşıyaka lehineydi.

13.02.2024 22:44  Güncelleme: 23:13
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P. Karşıyaka, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 88-72 mağlup ederek, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e katılma hakkı kazandı.

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

P. Karşıyaka: Errick McCollum 12, Jaylon Brown 13, Vernon Carey 17, Darrun Hilliard 6, Vitto Brown 25, Kenan Sipahi 8, Thomas Akyazılı 6, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 1, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray: Corey Walden 9, Akwasi Yeboah 8, David McCormack 4, Klemen Prepelic 19, Miralem Halilovic 10, Samet Geyik 2, Göksenin Köksal 4, Sadık Emir Kabaca 8, İsmet Akpınar 2, Buğrahan Tuncer 6

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. periyot: 23-14 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 45-37 (P. Karşıyaka lehine)

3. periyot: 74-56 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

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