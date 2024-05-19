Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı 97-82'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın hakemleri Yener Yılmaz, Mehmet Şahin ve Kaan Büyükçil'di. Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum 28, Vitto Brown 23 ve Thomas Akyazılı 17 sayıyla öne çıktı. Galatasaray'da ise Sadık Emir Kabaca 19, Buğrahan Tuncer 16 ve Akwasi Yeboah 17 sayı üretti. Pınar Karşıyaka, maçın ilk periyodunu 25-12 önde tamamladı ve devreyi 50-35 önde kapattı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, maçı 97-82 kazanarak yarı finale yükseldi.

19.05.2024 23:24
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında P. Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray'ı 97-82'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil

P. Karşıyaka: Errick McCollum 28, Jaylon Brown, Kelan Martin 7, Vitto Brown 23, Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı 17, Hakan Sayılı, Furkan Haltalı 8, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 3, Demircan Demir

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray: Klemen Prepelic 2, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 19, Dee Bost 10, Corey Walden, Akwasi Yeboah 17, Samet Geyik 2, Buğrahan Tuncer 16, Rafi Ömer Oralkan 2, Efe Vatan, İsmet Akpınar 9, David McCormack 2

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 25-12 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 50-35 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 75-59 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika

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