Pınar Karşıyaka ilk 4 yarışında evinde - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka ilk 4 yarışında evinde

08.04.2022 10:21
Pınar Karşıyaka ilk 4 yarışında evinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 3 mağlubiyetle sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmeyi riske atan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Tofaş'la karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 3 mağlubiyetle sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmeyi riske atan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Tofaş'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci 30 TL, tam 50 TL, VIP 150-200 TL olarak açıklandı. Hafta içinde de erteleme sınavında Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak Karşıyaka, ligde 25 maçta 16 galibiyetle 6'ncı sırada bulunuyor. Tofaş ise 26 maçta 15 galibiyetle 7'nci basamakta yer alıyor.


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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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