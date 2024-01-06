Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a yenildi

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Murat Ciner, Tolga Edis

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 6, Hilliard 20, Martin 14, Vitto Brown 12, Carey 16, McCollum 17, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı, Efe Ergi, Mert Celep

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 29, Cruz 18, Mustafa Baki 2, Anderson 12, Terry 5, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar 6, Utku Yücedağ 2, Dorukhan Engindeniz 6

1'İNCİ PERİYOT: 16-14

İLK YARI: 35-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61

5 FAUL ALN: Dk. 39.41 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka) - Dk. 34.18 Terry (Manisa BŞB)

Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında son bulan zirve takipçilerinden Pınar Karşıyaka, evinde çekişmeli geçen devrenin son karşılaşmasında Play-Off ve Türkiye Kupası'nı garantileme mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'a da yenilmekten kurtulamadı: 87-91. Bu sezon ilk kez üst üste 2 yenilgi alan, evinde lig ve Avrupa'daki 11 maçlık galibiyet serisi sonrası ilk kez yenilen Kaf-Kaf 10 galibiyette kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 8 galibiyete ulaşarak ligin ilk yarısını Play-Off barajında bitirip Türkiye Kupası finallerinin biletini aldı. Karşılaşma salonda ambulans bulunmaması nedeniyle 15 dakika gecikmeli başladı.

Maçın başında pota altından Carey'le etkili olan Karşıyaka 16-9'la 7 sayılık üstünlüğü bulsa da ardından Manisa BŞB 5-0'lık seri yakaladı. İlk periyot konuk ekipten Utku'nun basketiyle 16-14 sonuçlandı. İkinci periyotta ev sahibi Pınar Karşıyaka kötü bir atış yüzdesiyle oynayıp 2 hücumda 24 saniyede topu kullanamadı. Bu bölümde Cruz ve Anderson'la sayılar bulan Manisa ekibi öne geçip farkı 5 sayıya taşıyan taraf oldu. Devre arasına 35-40'lık skorla girildi. Üçüncü periyotta ev sahibi McCollum öncülüğünde yeniden öne geçti. Periyodun bitimine 13 saniye kala Manisalı oyuncular Cruz ve Russell kendi aralarında kavga edince Karşıyaka McCollum'la teknik fauller kullanıp 66-59'la tekrar farkı 7'ye çıkardı. Üçüncü periyot 68-61 sonuçlandı. Dördüncü periyoda Russell ve Cruz'un art arda üçlükleriyle başlayan Manisa BŞB önce farkı 1'e indirdi ardından bitime 7 dakika kala yine Cruz'un 3 sayılık isabetiyle öne geçti. Manisa'nın Luther'in üçlüğüyle farkı 5 sayıya çıkardığı anlarda Karşıyaka rakibine hemen ardından Hilliard'ın üçlüğüyle yanıt verip maçın kopmasına izin vermedi. Ev sahibinden Hilliard ve McCollum, konuk ekipten Russell ve Anderson'un üçlük yarışına girdiği son bölümde Ege'nin kritik isabetiyle son 1 dakikaya önde giren Manisa, üstünlüğünü korudu. Karşıyaka bitime7 saniye kala McCollum'la hücumu kullanamayınca kazanan taraf Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu: 87-91.