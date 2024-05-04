Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-80 yendi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-80 yendi

Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 98-80 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-80 yenerek galip geldi. İlk periyodu önde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci çeyrekte Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüne engel olamadı. Üçüncü çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor'un baskısıyla fark kapanırken, son periyotta Pınar Karşıyaka farkı açarak maçı kazandı.

04.05.2024 17:41
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Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Fatih Güler

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 13, Sinan Sağlam 7, Cruz 20, Luther 17, Ege Arar 6, Kaan Sarıaslan, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Anderson, Dorukhan Engindeniz, Terry 14, Barış Çağan Özkan 3

Pınar Karşıyaka: McCollum 30, Furkan Haltalı 6, Efe Ergi Tırpancı, Martin 14, Vitto Brown 23, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı 8, Thomas Akyazılı 3, Deniz Kılıçlı 3, Kenan Sipahi, Demircan Demir 3

1. Periyot: 24-26

Devre: 40-50

3. Periyot: 67-71

Beş faulle çıkanlar: 36.10 Cruz (Manisa Büyükşehir Belediyespor), 37.13 Furkan Haltalı (Pınar Karşıyaka)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-80 yendi.

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 15-10 önde geçti. Kalan dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibine baskı kuran Pınar Karşıyaka, McCollum ve Martin ile bulduğu sayılarla periyodu 26-24 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Vitto Brown'un etkili oyunuyla maçın 15. dakikasına 36-31 önde girerek farkı korudu. Üstünlüğünü devam ettiren Pınar Karşıyaka, McCollum ve Hakan Sayılı'nın sayılarıyla farkı 10'a çıkararak soyunma odasına 50-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Martin ve Vitto Brown'un sayılarına Cruz ve Terry ile cevap verdi. Rakibi karşısında etkili olan Manisa Büyükşehir 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 54-59. Baskısını arttıran ev sahibi ekip Russell'ın sayılarıyla 60-59 öne geçti. Kalan süre üstünlüğü ele alan Pınar Karşıyaka, Thomas Akyazılı ile 66-63 öne geçmeyi başardı. Konuk ekip Martin ve Hakan Sayılı ile bulduğu sayılarla periyodu 71-67 önde tamamladı.

Final periyodunda son 5 dakikaya Jaylon Brown, McCollum ve Vitto Brown'un sayılarıyla 85-73 önde giren Pınar Karşıyaka, kalan bölümde farkı koruyarak müsabakada 98-80 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 98-80 yendi - Son Dakika

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