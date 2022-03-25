Pınar Karşıyaka normal sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka normal sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor

25.03.2022 11:11

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, normal sezonda kalan 7 maçlık periyodu en iyi şekilde tamamlayıp play-off'a en iyi konumda girmek istediklerini bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, normal sezonda kalan 7 maçlık periyodu en iyi şekilde tamamlayıp play-off'a en iyi konumda girmek istediklerini bildirdi.

Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin sonuna yaklaştıkça play-off ve lig sıralaması için her müsabakanın değerinin arttığını söyledi.

Bu hafta THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Beko ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sarıca, şunları kaydetti:

"Biz kendi düzenimizi, iyi yaptıklarımızı fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Bu sene sakatlık problemlerimiz var. Basketbol şansımız bir türlü yanımızda olmadı, özellikle sakatlıklarla ilgili. Bir hafta Can olmuyor, iki haftadır Burak Can yok. Semih hala dönemedi, Mahir'in biraz problemi var. Sağlıklı olmamız lazım. Burada Anadolu Efes'i de yendik. Taraftarımızla beraber, iyi oynadığımız gün burada yenemeyeceğimiz takım yok."

"Sakatlıklar düzenimizi bozdu"

Sarıca, çok iyi başladıkları sezonda sakatlıkların oyun düzenlerini bozduğunu, kadro derinliğinin yeterli olmaması nedeniyle zorlandıklarını aktardı.

Ligde her türlü sonucun alındığına dikkati çeken Sarıca, "Lig gerçekten çok çetin geçiyor. Her hafta sürprizler olabiliyor. Bizim bu hafta oynayacağımız maçta Fenerbahçe favori olarak gözüküyor ama elimizden geleni yapacağız. Sezonun sonunda en iyi yerden play-off'ta olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıca, sakatlığı bulunan Semih Erden'i play-off'a yetiştirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ligde bir maçı eksik Pınar Karşıyaka, 23 maçta yaşadığı 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, normal sezonu, ertelenen Frutti Extra Bursaspor maçı dışında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef (D), TOFAŞ, Türk Telekom, Büyükçekmece Basketbol ve Darüşşafaka (D) karşılaşmalarıyla tamamlayacak.

Pınar Karşıyaka normal sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor
Pınar Karşıyaka normal sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor
Pınar Karşıyaka normal sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor

YORUMLAR
500
Pınar Karşıyaka'da Semih Erden dönüyor Pınar Karşıyaka'da Semih Erden dönüyor Andriy Shevchenko’nun AC Milan formasıyla en iyi anları Andriy Shevchenko’nun AC Milan formasıyla en iyi anları

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka normal sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
11:43 Her şeyin arkasında Ronaldo varmış! Penaltı esnasında Burak Yılmaz'a olay hareket
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:25 Erdoğan "gayet uygun" demişti! O fiyatlara 6 ayda yüzde 132 zam geldi
11:22 Babasının annesini boğmak üzere olduğunu görünce, bıçakla saldırdı! 15 yılla yargılanıyor
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
11:14 Haftanın son gününde dolar, sabit seyrini sürdürüyor: 14,82 TL
11:10 Kadirov açıkladı: Mariupol yönetim binasını ele geçirdik! Kentte kaçış ve zorla sınırdışı edilmeler yaşanıyor!
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka normal sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement