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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı yenerek seride öne geçti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı yenerek seride öne geçti

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı 89-85 yenerek seride 1-0 öne geçen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 'Bence iyi bir iş çıkardık ve galibiyeti de hak ettik.' dedi. Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü müsabakanın sert geçtiğini belirtti. Müsabakayı kazanarak seride öne geçtiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti: 'Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı biz de sahada maçın sonuna kadar mücadele ettik. Bence iyi bir iş çıkardık ve galibiyeti de hak ettik. Zaman zaman hatalar oldu ama bunlar basketbolu güzel yapan şeyler. Sonuçta haftaya bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Diğer maçta da bu mücadeleyi ortaya koyup kazanmak istiyoruz.' İki galibiyet alacak ekibin son 16 turuna yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da, gerekirse üçüncü mücadele ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Pınar Karşıyaka, deplasmandaki Rio Breogan karşılaşmasından önce Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 Ocak Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, Rio Breogan\'ı yenerek seride öne geçti
04.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:47
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı 89-85 yenerek seride 1-0 öne geçen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bence iyi bir iş çıkardık ve galibiyeti de hak ettik." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü müsabakanın sert geçtiğini belirtti.

Müsabakayı kazanarak seride öne geçtiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı biz de sahada maçın sonuna kadar mücadele ettik. Bence iyi bir iş çıkardık ve galibiyeti de hak ettik. Zaman zaman hatalar oldu ama bunlar basketbolu güzel yapan şeyler. Sonuçta haftaya bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Diğer maçta da bu mücadeleyi ortaya koyup kazanmak istiyoruz."

İki galibiyet alacak ekibin son 16 turuna yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da, gerekirse üçüncü mücadele ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Pınar Karşıyaka, deplasmandaki Rio Breogan karşılaşmasından önce Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 Ocak Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Rio Breogan'ı yenerek seride öne geçti - Son Dakika


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