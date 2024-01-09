Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında Rio Breogan\'la karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ikinci maçında yarın İspanyol ekibi Rio Breogan'la deplasmanda karşılaşacak.

İspanya'da Lugo Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

İzmir'deki karşılaşmayı 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak. Aksi sonuçta üçüncü ve son müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Organizasyonda deplasmanda oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, son 2 sezonda play-in oynamasına rağmen son 16 turu vizesi alamamıştı.

Eşleşmeyi geçecek ekip son 16 turunda İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile play-in'deki Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle K Grubu'nda yer alacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, bugün özel uçakla İspanya'ya gidecek.

Avrupa'da 263. karşılaşma

Avrupa kupalarında 263. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 139 galibiyet, 121 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 867 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 331 sayı gördü.