Pınar Karşıyaka, Türk Telekom\'u mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u 81-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Tüm maç savunma kısmında çok iyiydik ve maçı kazanacak enerjiyi bulduk." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Türk Telekom karşısında oyun olarak üstün bir performans gösterdiklerini belirtti. İlk yarıda bunu skora yansıtamadıklarını bildiren Sarıca, şöyle konuştu:

"İlk yarı çok düşük tempodaydık. Bunda Ankara'daki yüksek rakımın ve üst üste seyahatlerin de etkisi olabilir. Yorgun olduğumuz kesin. Tüm maç savunma kısmında çok iyiydik ve maçı kazanacak enerjiyi bulduk. Günün kazananı olarak hedefimize ulaştık. Bugün dinleneceğiz ve haftaya oynayacağımız iki maça hazırlanacağız. Bütün takımımı tebrik ediyorum."

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka, üçüncü karşılaşmasında 7 Şubat Çarşamba günü Yunanistan'dan Peristeri'yi konuk edecek. Yeşil-kırmızılı ekip Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 10 Şubat Cumartesi günü yine İzmir'de Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak.