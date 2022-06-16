- Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile sözleşme uzattı

İZMİR - Pınar Karşıyaka, Başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Ufuk Sarıca, toplamda 7 sezon geçirdiği Karşıyaka'da ilk günkü gibi heyecan yaşadığını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 3 yıldır başantrenörlük görevinde bulunan tecrübeli çalıştırıcı Ufuk Sarıca ile yola devam dedi. Yeşil-kırmızılı kulüp, KSK Fan Zone'da düzenlenen törenle Sarıca ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza törenine Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, Şube Yöneticisi İlker Ergüllü, Genel Menajer Selim Çınar, yöneticiler ve Karşıyakalı taraftarlar katıldı.

Büyükkarcı: "Taraftarın gönlünde taht kurmuş hocamız var"

İmza töreninde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, istikrardan yana olduklarını belirterek, 4 senelik başkanlık süresinin 3 senesini Ufuk Sarıca ile geçirdiklerine vurgu yaptı. Sarıca ile beraber tarihi başarılar elde ettiklerine dikkat çeken Başkan Büyükkarcı, "Hep üzerinde durduğumuz hedeflerimiz, istikrar, güven, sürdürülebilirlik ve başarı. Bunların 3 tanesini yapınca sonuncusu kolay oluyor. Bunu Ufuk hocamızla daha önce defalarca yaptık. Taraftarın gönlünde taht kurmuş hocamız var. Taraftarımızla var olan bir kulübüz, tüm çalışmalarımız taraftarımızın başını dik tutmak için. Yönetici arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bu ekonomik durumda yaptıkları çok büyük bir iş" dedi.

Sarıca: "7 seneyi doldurdum ama ilk günkü heyecanı yaşıyorum"

Büyükkarcı'nın ardından konuşan Ufuk Sarıca ise Karşıyaka'da olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Karşıyaka benim için hep özel bir yer oldu. Her yönettiğim maçta gururlandım. Şimdi yeni bir planlamayla yeni hayallerin peşinden koşacağımız için sabırsızlanıyorum. Yönetimimize, camiamıza, taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarın bana gösterdiği sevgi ve güvene minnettarım. Burada 7 seneyi doldurdum ama ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Yeni koşulacak kulvarlar, yeni hedefler ve hayallere koşmak için sabırsızlanıyorum. Vazgeçmek karakterimizde yok" diye konuştu.

Sarıca: "Piyasa çok hızlı başladı"

Transfer hakkında da konuşan Ufuk Sarıca, "Yeni yapılanma içindeyiz, acele etmeden doğru kararları vermek istiyoruz. Geçen sezon için özeleştiri yapabiliriz çünkü Avrupa için beklentilerimiz ön plandaydı. Sezon içinde sıkıntılar yaşadık. Piyasa çok hızlı başladı. Ben bu kadar senedir antrenörlük yapıyorum ama böyle bir sezon görmedim. 3-4 kulüp çok hızlı hareket ediyor. Camiamızla, taraftarımızla en üstlere rakip olmak için her zaman en doğru kadroyu kurup en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı: " Kenan Sipahi'yle ilgili iddia edilen rakamlar kesinlikle doğru değil"

Bir basın mensubunun yeni sezon bütçesi ve Kenan Sipahi'nin transfer edileceği iddialarını sormasın üzerine Başkan Büyükkarcı, şöyle yanıt verdi: "Bütçemiz geçen sezonla döviz bazında aynı. Kenan Sipahi'yle ilgili iddia edilen rakamlar kesinlikle doğru değil. Kulüpler genelde bu rakamları açıklamazlar. Açıklamaları doğru olmaz. Genel kurulda açıkladığımız bütçe de taslak bütçe. Çok yüksek olduğu lafları söyleniyor ama geçen senenin döviz bazındaki bütçesiyle aynı. İkincisi bundan algılanan oyuncu bütçesi değil, yarısından fazlası seyahat giderleri. Her sene bir öncekinden daha yüksek bütçeniz olması gerekiyor çünkü enflasyon denilen bir olguyla yaşıyoruz. Bütçeleri döviz bazında değerlendirmek lazım."

Karşıyaka kariyeri başarılarla dolu

Sporculuk kariyerinde 2001-2002 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyen Ufuk Sarıca, antrenörlük kariyerinde de 2012-2016 yılları arasında Pınar Karşıyaka'yı çalıştırmıştı. Söz konusu sürede Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Lig Kupası kazanmayı başaran Sarıca, EuroChallange turnuvasında da takımını final oynatma başarısı göstermişti. Daha sonra 2 sezonluk Beşiktaş macerasının ardından 2019-2020 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka'ya dönen 50 yaşındaki koç, geçtiğimiz yıl Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.