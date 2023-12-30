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Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenilerek galibiyet serisini sonlandırdı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenilerek galibiyet serisini sonlandırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e deplasmanda 107-94 yenilerek 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, savunmada kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, takımın Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turuna odaklanması gerektiğini söyledi.

Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket\'e yenilerek galibiyet serisini sonlandırdı
30.12.2023 - 13:09,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e deplasmanda 107-94 yenilerek 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Özellikle ikinci yarı 60 sayı yememiz kabul edilemez bir durum." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, özellikle savunmada çok kötü bir oyun sergilediklerini belirtti.

Geçen haftaki basketbollarından çok farklı bir tablo çizdiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci yarı 60 sayı yememiz kabul edilemez bir durum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok çabuk toparlanıp, çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız play-in turuna odaklanmalıyız. Arka arkaya 8 maç kazanırken oynadığımız oyun anlayışımız ve paylaşmamıza sahip çıkmalıyız. Kendi öz eleştirimizi yapıp, aramızda konuşacağız. Diğer taraftan, maçta hakem kararlarının eşit hassasiyette olmadığını çok net bir şekilde söylemek isterim."

Ligde 4. yenilgisini yaşayan Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında 3 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Rio Breogan'ı konuk edecek.

Kaynak: AA
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