Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda kadın ve erkeklerde mücadeleler başladı. Turnuvanın ilk gününde takımlar, ikişer maç yaptı.

Kaynak: DHA

Yaşar Sevim, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Plaj Hentbol Turnuvası Köyceğiz'de başladı - Son Dakika

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