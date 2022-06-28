Plaj Hentbol Turnuvası Köyceğiz'de başladı - Son Dakika
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Plaj Hentbol Turnuvası Köyceğiz'de başladı

28.06.2022 23:33
Plaj Hentbol Turnuvası Köyceğiz'de başladı

23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol turnuvasında ilk gün mücadeleleri sona erdi.

23'üncü Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol turnuvasında ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda kadın ve erkeklerde mücadeleler başladı. Turnuvanın ilk gününde takımlar, ikişer maç yaptı.

Günün sonuçları şöyle:  ERKEKLER Trakya Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-1Özyeğin Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0Dumlupınar Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-1  Özyeğin Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-0 Gazi Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 0-2Trakya Üniversitesi- Dumlupınar Üniversitesi: 2-1KADINLARTrakya Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0Dumlupınar Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 2-1 Anadolu Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-0Marmara Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 0-2Mustafa Kemal Üniversitesi - Dumlupınar Üniversitesi: 0-2Anadolu Üniversitesi - Trakya Üniversitesi: 2-0Turnuvanın ikinci günü ise 9 maç oynanacak.

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Kaynak: DHA

Yaşar Sevim, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Hentbol Turnuvası Köyceğiz'de başladı - Son Dakika

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