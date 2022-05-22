Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge - Son Dakika
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Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge

22.05.2022 23:37
Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge", final maçlarıyla sona erdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge", final maçlarıyla sona erdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda oynanan kadınlar finalinde Kristen Nuss-Taryn Kloth ikilisi (ABD), Mariafe Artacho Del Solar-Taliqua Clancy ikilisini (Avusturya) 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üçüncülüğü ise Terese Cannon-Sarah Sponcil (ABD) kazandı.

Erkeklerde ise David Ahman-Jonatan Hellvig (İsveç), Christoper McHugh-Paul Burnett (Avusturya) ikilisini 2-1 yenerek birinciliğe ulaştı.

Nils Ehiers ve Clemens Wickler ikilisinden oluşan Almanya takımı ise 3. oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları, protokol üyelerince verildi.

Gazetecilere açıklama yapan TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, önemli bir organizasyona imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuvayı Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve çok sayıda seyirci izledi.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Kuşadası, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge - Son Dakika


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