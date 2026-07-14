Plastiksiz Temmuz Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
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Plastiksiz Temmuz Buluşması Düzenlendi

Plastiksiz Temmuz Buluşması Düzenlendi
14.07.2026 18:36
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Sıfır Atık Vakfı, plastik kirliliğine dikkat çekmek için Üsküdar'da etkinlik düzenledi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) işbirliğinde plastik kirliliğine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen "Geleceğe İz Bırak/Plastiksiz Temmuz Buluşması", Üsküdar'da yapıldı.

Harem Sahil Yolu Kız Kulesi karşısında gerçekleştirilen programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, TÖSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, TSSF yönetim kurulu üyesi Ayhan Kasap, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve özel sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Samed Ağırbaş, sağlığı ve geleceği ilgilendiren önemli bir konu için toplanıldığını söyleyerek "Birleşmiş Milletler verilerine göre 2050 yılından sonra denizlerde balıklardan çok plastik olması öngörülüyor. Dünya büyük bir çevresel felakete sürükleniyor. Buna 'dur' demek için sıfır atık kültürünü oluşturmamız lazım. Farkındalık geçicidir. Bu kültürle nesiller boyunca devam eden bir sistemi kurmuş oluruz. Sıfır atık hareketini Sayın Emine Erdoğan liderliğinde başlatırken 'bu hareket 85 milyon vatandaşımızın hareketi olacak' dedik. Geçtiğimiz ay 5 binden fazla insanın katıldığı sıfır atık forumunu icra ettik. Kapanış programında Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlerleydi. Dünyanın bu alandaki en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. Şimdi de yeni bir çevresel çalışmayı başlatıyoruz. Bizden sonra gelecek nesillere bu güzellikleri bırakmak istiyorsak var gücümüzle bu güzellikleri korumak zorundayız. Bu toprakları bir sonraki nesillere daha güzel şekilde bırakacağımıza inanıyorum." dedi.

İbrahim Beşinci, çevre seferberliği açısından önemli bir döneme girildiğinin altını çizerek "Gençlik Vakfı olarak bu organizasyona katkı sağlamayı sorumluluk bilerek burada yer alıyoruz. Geleceğe iz bırakmak istiyoruz, plastik değil. Bu seferberliğe herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatın her alanında yer almaya devam edeceklerini kaydeden Birol Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan'ın destekleriyle özel çocuklar, spor yapıp Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmasına katıldığımız için Allah'a şükrediyorum. Özel çocukların her alanda sahaya çıkması için katkı sağlayan herkese söz veriyorum. Ülkemizdeki engelli vatandaşlar asla yere çöp atmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan Kasap ise federasyon olarak her zaman böyle etkinliklere destek vermek için hazır olduklarını dile getirdi.

Denizden plastik atıklar çıkarıldı

Konuşmaların ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve özel sporcuların startıyla dalgıçlar, suya dalarak denizden plastik atık topladı.

Özel sporcular ise toplanan atıkların denizden çıkarılmasına yardımcı oldu.

Atıkların çıkarılmasının ardından konuşan Samed Ağırbaş, doğal alanların çoğunda plastik atıklar bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Boğazdan özel sporcuların çıkardığı çöpleri görüyorsunuz, buna 'dur' dememiz lazım. Bizler bu farkındalığı oluşturamazsak bizden sonraki nesillere bu güzellikleri bırakamayacağız. Özel sporcularımızın iradesiyle dipteki çöpleri birlikte çıkardık. Mesajımız net, geleceğe iyi izler bırakmak istiyoruz. 86 milyon vatandaşımızın her biri bizim için değerli. Vatandaşlarımızla daha yaşanabilir bir dünyanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Denizlerimize çöp atmayalım, doğamızı kirletmeyelim."

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Plastik, Üsküdar, Güncel, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plastiksiz Temmuz Buluşması Düzenlendi - Son Dakika

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