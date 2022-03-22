Play Off'a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor'da yoğun hafta - Son Dakika
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Play Off'a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor'da yoğun hafta

22.03.2022 17:08
Play Off'a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor'da yoğun hafta

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı aynı hafta içerisinde Urla Belediyesi ve Rize Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı aynı hafta içerisinde Urla Belediyesi ve Rize Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Turgutlu Belediyespor Urla Belediyesi ile 23 Mart Çarşamba günü, Rize Belediyesi ile de 26 Mart Cumartesi günü mücadele edecek.

Tarsus Belediyesi ile oynadığı karşılaşmayı 58-75 kazanan ve sezonun bitimine 4 hafta kala play off'u garantileyen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, bu hafta iki maça çıkacak. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, haftanın ilk maçını Urla Belediyesi ile oynayacak. Turgutlu Belediyespor ekibi ardından Rize Belediyesinin evine konuk olacak.

Turgutlu Belediyespor - Urla Belediyesi karşılaşması 23 Mart Çarşamba günü 14.30'da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak. Turgutlu Belediyespor- Rize Belediyesi mücadelesi ise 26 Mart Cumartesi günü saat 13.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda yaşanacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, "İlk kez mücadele ettiğimiz TKBL'de başarı hikayesi yazdık. Sezonun bitimine 4 hafta kala play off'u garantileyerek çok önemli bir başarı elde ettik. Şimdi bu motivasyonla, güçle Urla Belediyesi ve Rize Belediyesi maçlarına çıkacağız. Her iki mücadelemizi de kazanarak play off'u hak ettiğimizi bir kez daha göstereceğimize inanıyoruz. Her maçımızda taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli oldu. Urla Belediyesi ile oynayacağımız müsabakaya tüm taraftarlarımızı takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Play Off'a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor'da yoğun hafta

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Rize Belediyesi, Urla Belediyesi, Turgutlu, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Play Off'a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor'da yoğun hafta - Son Dakika
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