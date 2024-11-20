Polina Shemanova: \'Sultanlar Ligi, Dünyanın En İyi ve Zor Ligi\'

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Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polina Shemanova, "Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi" dedi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın Rus smaçörü Polina Shemanova, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Ligin yeni ekibi olarak gerçekçi hedefler belirlemeleri gerektiğini dile getiren Shemanova, "Sultan Ligi'nde mücadele ettiğimiz için kulüpte oyuncular, yönetim ve bütün çalışanlar çok heyecanlı. Bahçelievler'i bu şekilde temsil ettiğimiz için heyecanlı ve çok mutluyuz. Yeni sezonda ligin yeni bir takımı olarak umarım başarılı oluruz. Ligde yeni bir takım olmak her zaman zordur. Biz de camia olarak bu lige yeni katıldık ve ilk kez mücadele ediyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse bu sene hedefimiz ligde ilk 8 sırada yer alabilmek ve play-off'lara katılabilmek. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Arkadaşlarıma rakip olmaktan zevk alıyorum"

Ligde bir sonraki hafta Kuzeyboru ile oynanacak maç hakkında da konuşan Polina Shemanova, "Lig maçlarında puan olarak yakın rakiplerle oynamak, her zaman keyifli oluyor. Aynı zamanda Kuzeyboru'da oynayan Rus bir arkadaşım da var. Arkadaşlarıma karşı rakip olarak sahaya çıktığımda her zaman daha çok zevk alıyorum. Müsabaka bizim sahamızda oynanacak. O yüzden avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olur" şeklinde konuştu.

Türk voleybolunun dünyada iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken tecrübeli smaçör, "Sultanlar Ligi bence dünyanın en iyi ve zor ligi. Türkiye Milli Takımı ise her sene daha da güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Şu anda zirveye oturdular. Onları izlemek güzel ve çok keyifli" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL