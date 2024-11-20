Polina Shemanova: 'Sultanlar Ligi, Dünyanın En İyi ve Zor Ligi' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Polina Shemanova: 'Sultanlar Ligi, Dünyanın En İyi ve Zor Ligi'

Polina Shemanova: \'Sultanlar Ligi, Dünyanın En İyi ve Zor Ligi\'

Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polina Shemanova, 'Sultanlar Ligi'nde mücadele ettikleri için çok heyecanlı olduklarını ve ligdeki hedeflerinin ilk 8'e girip play-off'lara katılmak olduğunu söyledi.

20.11.2024 10:22  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polina Shemanova, "Sultanlar Ligi, dünyanın en iyi ve zor ligi" dedi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın Rus smaçörü Polina Shemanova, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Ligin yeni ekibi olarak gerçekçi hedefler belirlemeleri gerektiğini dile getiren Shemanova, "Sultan Ligi'nde mücadele ettiğimiz için kulüpte oyuncular, yönetim ve bütün çalışanlar çok heyecanlı. Bahçelievler'i bu şekilde temsil ettiğimiz için heyecanlı ve çok mutluyuz. Yeni sezonda ligin yeni bir takımı olarak umarım başarılı oluruz. Ligde yeni bir takım olmak her zaman zordur. Biz de camia olarak bu lige yeni katıldık ve ilk kez mücadele ediyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse bu sene hedefimiz ligde ilk 8 sırada yer alabilmek ve play-off'lara katılabilmek. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"Arkadaşlarıma rakip olmaktan zevk alıyorum"

Ligde bir sonraki hafta Kuzeyboru ile oynanacak maç hakkında da konuşan Polina Shemanova, "Lig maçlarında puan olarak yakın rakiplerle oynamak, her zaman keyifli oluyor. Aynı zamanda Kuzeyboru'da oynayan Rus bir arkadaşım da var. Arkadaşlarıma karşı rakip olarak sahaya çıktığımda her zaman daha çok zevk alıyorum. Müsabaka bizim sahamızda oynanacak. O yüzden avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olur" şeklinde konuştu.

Türk voleybolunun dünyada iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken tecrübeli smaçör, "Sultanlar Ligi bence dünyanın en iyi ve zor ligi. Türkiye Milli Takımı ise her sene daha da güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Şu anda zirveye oturdular. Onları izlemek güzel ve çok keyifli" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polina Shemanova: 'Sultanlar Ligi, Dünyanın En İyi ve Zor Ligi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:20:13. #1.13#
SON DAKİKA: Polina Shemanova: 'Sultanlar Ligi, Dünyanın En İyi ve Zor Ligi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.