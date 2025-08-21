Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu - Son Dakika
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
21.08.2025 17:29
Night Of Warriors Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda polis memuru Barış Üçlü, Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

Sancaktepe'de düzenlenen Night Of Warriors Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda polis memuru Barış Üçlü, rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

İKİNCİ RAUNTTA NAKAVT

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda gerçekleştirilen müsabakaya 8 ülkeden farklı sporcular katıldı. Türkiye'yi temsilen yarışan polis memuru Barış Üçlü, vermiş olduğu güçlü mücadeleyle birlikte Pakistanlı rakibi Hüseyin Baloch'u ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Üçlü, emekleri adına hocası Orhan Karaalioğlu ve desteklerinden dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Spor

