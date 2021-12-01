Polisten sporculara pastalı kutlama

Malatya'nın Darende İlçesinde polis, bulunduğu kategoride namağlup olarak devam eden Darendespor genç futbol takımı sporcularına pasta kesti.

İlçede polis halk ilişkileri kapsamında, bulunduğu kategoride namağlup olarak devam eden Darendespor genç futbol takımı sporcularının moral ve motivasyonlarını artırmak, diğer gençleri spora teşvik etmek amacıyla polis sporculara sürpriz yaptı. Darendespor genç futbol takımı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilerek günün anısına pasta kesimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Darende Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, adli ve jandarma ile Darendespor yetkilileri de iştirak etti. - MALATYA